Neymar cita preparação do PSG e fala em final antecipada com Real

Desfrutando de alguns dias de folga neste fim de ano no Brasil, o atacante Neymar já está com a cabeça em 2018. Presente no jogo beneficente promovido pelo vascaíno Nenê, neste sábado, em Jundiaí, o jogador do Paris Saint-Germain projetou os duelos com o Real Madrid, válidos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e marcados para os dias 14 de fevereiro e 6 de março.

“Está perto. Não tem nada longe, não (risos)”, disse Neymar, após ser questionado se era cedo para pensar no confronto com o atual campeão mundial. “Já estamos nos preparando para jogar essa grande partida”, acrescentou, cercado por um batalhão de jornalistas no campo do Estádio Jayme Cintra.

Duas das maiores forças do continente europeu, PSG e Real Madrid eram cotados para fazer o jogo decisivo da Liga dos Campeões. No entanto, o time espanhol terminou em segundo lugar de seu grupo na primeira fase, o que permitiu o encontro precoce com o PSG, líder de sua chave.

“É uma final que a maioria esperava, mas antecipou, né”, disse, resignado. O primeiro embate será sediado em Madri, no Estádio Santiago Bernabéu, enquanto o Parque dos Príncipes, em Paris, receberá o jogo de volta.

Neymar chegou à cidade do interior paulista atrasado, já no intervalo da partida beneficente. Ainda assim, foi aplaudido maciçamente pelo público que lotou o Jayme Cintra.

“Feliz por sempre participar, estar ajudando a quem precisa. Cheguei hoje no Brasil, mas vim pelo Nenê e pelo público também. Quase todo ano eu venho, eles me recebem com muito carinho, só tenho a agradecer”, finalizou.