Mídia internacional destaca ausência de Neymar em lista da Fifa

Pela primeira vez desde que atua na Europa, Neymar não figura na lista dos indicados ao prêmio de melhor do mundo feito pela Fifa. Na manhã desta terça-feira, o brasileiro não teve seu nome divulgado entre os dez escolhidos e a decisão repercutiu na mídia internacional.

O Mundo Deportivo, da Espanha, comenta a exclusão do brasileiro como “notável ausência” e a inserção de Varane, campeão do mundo e da Liga dos Campeões da temporada, como “surpresa”. O Marca escreve: “A grande ausência é de Neymar. Terceiro em 2017 e quarto em 2016, ele caiu (de posição) de maneira surpreendente”.

No Daily Mail, da Inglaterra, uma provocação, “não tem espaço para Neymar” e reconhece a “notável ausência” do jogador. No italiano Corriere dello Sport, “Cristiano Ronaldo, único ‘italiano’, Neymar fora”, fazendo menção à recente contratação da Juventus pelo português.

O argentino Olé diz que a ausência de Neymar é “totalmente justificável”, já que “ele se machucou no começo do ano no Paris Saint-Germain e não foi figura principal na Copa”. O periódico ainda destaca Messi como o único sul-americano na lista.