Mbappé é o jogador mais valioso do mundo, segundo estudo; Neymar é o terceiro

Com apenas 19 anos, Kylian Mbappé já tem em seu currículo dois Campeonatos Franceses, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e, o título mais recente e importante, uma Copa do Mundo. Por conta desses resultados, além do bom desempenho apresentado em todos eles, o jovem foi avaliado em 216,5 milhões de euros (R$ 911 milhões) pelo CIES Football Observatory, sendo, então, o jogador mais valioso do mundo.

O valor o fez desbancar o primeiro colocado do ano passado, Harry Kane, que agora ocupa a segunda posição do ranking, valendo 197,3 milhões de euros (R$ 830 milhões), um valor bem abaixo. O brasileiro Neymar vem logo atrás, com um valor de mercado estipulado em 197 milhões de euros (R$ 829 milhões). Enquanto Kane atua no Tottenham, do futebol inglês, tanto Mbappé quanto Neymar jogam no francês, pelo Paris Saint-Germain.

O estudo feito pelo CIES Football Observatory apenas considera os jogadores das principais ligas europeias. Completando o top 5 estão Mohamed Salah, do Liverpool, com 173 milhões de euros (R$ 728 milhões), e outro brasileiro, Philippe Coutinho, do Barcelona, com 171,3 milhões de euros (R$ 720 milhões).

O top 10 ainda tem Messi, Sterling, Lukaku, Dele Alli e Griezmann, sendo que Cristiano Ronaldo, que atualmente joga na Juventus, ficou fora do top 10, apresentando um valor de mercado de 123,6 milhões de euros (R$ 520 milhões).

Confira abaixo a lista dos dez jogadores mais valiosos do mundo:

1 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 216,5 milhões de euros

2 – Harry Kane (Tottenham) – 197,3 milhões de euros

3 – Neymar (Paris Saint-Germain) – 197 milhões de euros

4 – Mohamed Salah (Liverpool) – 173 milhões de euros

5 – Philippe Coutinho (Barcelona) – 171,3 milhões de euros

6 – Lionel Messi (Barcelona) – 170,6 milhões de euros

7 – Raheem Sterling (Manchester City) – 164,6 milhões de euros

8 – Romelu Lukaku (Manchester United) – 164,3 milhões de euros

9 – Dele Alli (Tottenham) – 163,4 milhões de euros

10 – Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) – 157,7 milhões de euros

Goleiros

Entre os goleiros mais valiosos do mundo, o Brasil lidera a lista com o representante Ederson, do Manchester City, que tem valor estimado em 102 milhões de euros (R$ 429 milhões). Depois dele, em segundo lugar, Ter Stegen, do Barcelona, com valor de mercado de 99,1 milhões de euros (R$ 417 milhões), seguido por outro brasileiro, Alisson, que atua no Liverpool, com 90,8 milhões de euros (R$ 382 milhões).