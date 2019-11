João Félix vence prêmio Golden Boy; Rodrygo é 12º e Vinicius Junior, 13º

Na manhã desta quarta-feira, o jornal italiano Tuttosport anunciou o vencedor do prêmio Golden Boy, que reverencia o melhor jogador sub-21 do mundo. João Félix, atacante do Atlético de Madrid, terminou a eleição na primeira colocação.

O português foi unanimidade. Dentre os 40 jornalistas especializados e público que participou, João recebeu 332 votos. O segundo colocado, com 175, foi a jovem sensação do Borussia Dortmund, Jadon Sancho. O alemão Kai Havertz completa o pódio (75 pontos).

O melhor brasileiro do ranking foi Rodrygo. O atleta de 18 anos, que chegou ao Real Madrid em junho, ficou na 12ª colocação. Quinto lugar em 2018, Vinicius Junior foi escolhido apenas 13 vezes e figura-se logo abaixo do seu companheiro de equipe.

A entrega do prêmio está marcada para o dia 16 de dezembro, em Turim.

Abaixo, confira a lista completa:

1. João Félix (POR/Atlético de Madrid) – 332 votos

2. Jadon Sancho (ING/Borussia Dortmund) – 175 votos

3. Kai Havertz (ALE/Bayer Leverkusen) – 75 votos

4. Erling Braut Haaland (NOR/RB Salzburg) – 74 votos

5. Matthijs De Ligt (HOL/Juventus) – 71 votos

6. Ansu Fati (ESP/Barcelona) – 49 votos

7. Phil Foden (ING/Manchester City) – 46 votos

8. Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan) – 37 votos

9. Nicolo Zaniolo (ITA/AS Roma) – 36 votos

10. Donyell Malen (HOL/PSV Eindhoven) – 35 votos

11. Mason Mount (ING/Chelsea) – 29 votos

12. Rodrygo (BRA/Real Madrid) – 20 votos

13. Vinicius Jr (BRA/Real Madrid) – 13 votos

14. Moise Kean (ITA/Everton) – 13 votos

15. Andriy Lunin (UKR/Valladolid) – 11 votos

16. Dejan Joveljic (SER/Eintracht Frankfurt) – 9 votos

17. Mattéo Guendouzi (FRA/Arsenal) – 9 votos

18. Alphonso Davies (CAN/Bayern de Munique) – 1 voto