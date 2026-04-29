Internacional anuncia a contratação de ex-dirigente do Flamengo para as categorias de base

O Internacional anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo para ter Carlos Noval, ex-dirigente do Flamengo, como executivo de futebol de base. O clube também confirmou a efetivação de Adalberto Gonçalves como diretor-geral da base.

"O Sport Club Internacional informa que Carlos Noval aceitou o convite para atuar como diretor executivo de futebol de base do Clube do Povo. O Inter também efetiva Adalberto Gonçalves como diretor-geral da base, reforçando a estrutura e a continuidade do trabalho realizado no Celeiro de Ases.", declarou o Inter em nota oficial.

O Sport Club Internacional informa que Carlos Noval aceitou o convite para atuar como diretor executivo de futebol de base do Clube do Povo. O Inter também efetiva Adalberto Gonçalves como diretor-geral da base, reforçando a estrutura e a continuidade do trabalho realizado no… pic.twitter.com/zbo48mQjNr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 28, 2026

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Crise no sub-20

A mudança na estrutura das categorias de base do Colorado se dá após a demissão do diretor geral Luiz Caldas Milano, do executivo Fernando Rech, do gerente de captação Luther Alves e do treinador Mário Jorge, em decorrência de um início ruim e uma goleada sofrida diante do Botafogo-SP pela segunda divisão do Brasileirão Sub-20.

Ex-Flamengo

Novo contratado do Inter, Carlos Noval teve passagens marcantes pelo Flamengo, onde atuou como dirigente, tanto nas categorias de base, quanto no profissional do clube, ao longo de mais de 15 anos, até ser demitido em 2025.