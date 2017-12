CR7 volta a bater Messi e Neymar e fatura novo prêmio de melhor do ano

O astro português Cristiano Ronaldo venceu mais uma premiação individual em 2017. Nesta quinta-feira foram divulgados os vencedores do Globe Soccer Awards, organizado pela Associação Europeia dos Agentes de Futebol Efaa), e o português voltou a desbancar o argentino Lionel Messi (Barcelona) e o brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain), levantando o troféu de melhor jogador do ano.

Ao todo, sete atletas foram nomeados para final, mas quem ficou com o prêmio foi o camisa 7 do Real Madrid. Foram eles, além de Cristiano, Messi e Neymar, o goleiro Gianluigi Buffon (Juventus), o zagueiro Sergio Ramos (Real Madrid) e os atacantes Paolo Dybala (também da Juventus) e Kylian Mbappé (PSG).

Com a conquista desta quinta, Cristiano Ronaldo dominou todas as principais premiações do ano. O artilheiro já havia sido eleito o melhor da última temporada pela Fifa, desbancando Messi e Neymar na final, e recebeu a Bola de Ouro, organizada pela revista francesa L’Equipe.

Além do prêmio dado a CR7, o Real Madrid foi hegemônico em outras categorias do Globe Soccer Awards. Além de ter sido eleito o clube do ano, o time merengue viu seu comandante Zinedine Zidane ser eleito o melhor técnico. O ídolo francês foi o responsável por representar os Blancos na premiação sediada, em Dubai.

O Brasil ficou somente no quase. Apesar de ter levado dois representantes para finais, viu Neymar perder o prêmio de melhor jogador e Sandro Meira Ricci ficar atrás do alemão Felix Brych na eleição do melhor árbitro de 2017.