Com dois de Mbappé, PSG vence o Caen de virada

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês , o Paris Saint-Germain venceu o Caen por 2 a 1 jogando fora de casa neste sábado. Mesmo tendo uma importante partida no meio da semana pela Liga dos Campeões, o treinador Thomas Tuchel poupou apenas Buffon e Verratti dentre os titulares. Mbappé, duas vezes, fez para os visitantes, enquanto Casimir Ninga marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o PSG permaneceu isolado na primeira colocação com 61 pontos, 20 a mais que o Lille, que joga neste domingo. A próxima partida da equipe será contra o Manchester United, na quarta-feira, às 17h no jogo de volta das oitavas de final. No primeiro confronto, os parisienses venceram por 2 a 0 em Old Trafford. Já o Caen estacionou nos 20 pontos, na 18ª posição, e acendeu o sinal de alerta na briga contra o rebaixamento.

O jogo – O PSG começou a partida dominando as ações no ataque, utilizando principalmente as laterais para atacar. Logo aos quatro minutos, Kurzawa recebeu a bola na pequena área e finalizou no travessão, perdendo uma grande oportunidade de abrir o placar. Pouco depois, Paredes lançou Di Maria, que dominou e chutou cruzado para o fundo do gol. Porém, depois de consultar o VAR, o árbitro anulou o tento pelo fato do argentino estar impedido no momento do lançamento.

Ainda na primeira etapa, os parisienses acertaram a trave mais duas vezes. Primeiro, Marquinhos subiu mais alto do que a zaga e acertou a trave esquerda em cabeceio forte. Três minutos depois, Diaby puxou contra-ataque em velocidade e serviu Di Maria, que tentou tirar do goleiro Samba, porém o arqueiro se esticou e conseguiu salvar sua equipe antes da bola encontrar a trave direita.

Mesmo não tendo ameaçado a meta defendida por Aréola nos 45 minutos iniciais, o Caen conseguiu abrir o placar logo no começo do primeiro tempo. Em cobrança de falta ensaiada frontal na intermediária, Fayçal Fajr fez um lançamento nas costas da zaga para Casmir Ninga, que dominou de direita e bateu forte cruzado, sem chance para o goleiro dos visitantes.

A vantagem, porém, durou menos de três minutos. Diaby fez jogada pela esquerda e, depois de cruzar, a bola bateu no braço de Zahary. O árbitro assinalou a penalidade, que foi convertida por Mbappé. O francês deslocou o goleiro e bateu no canto alto esquerdo para deixar tudo igual.

O PSG buscou a virada aos 42 minutos da etapa final, novamente com Mbappé. Juan Bernat fez cruzamento da esquerda e Draxler chutou cruzado, porém o zagueiro adversário ainda conseguiu tirar a bola em cima da linha. Na sobra, o atacante francês teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo do gol. O jogador de 20 anos já tem 24 gols no campeonato nacional.