Bem-vindo ao país do 7 a 1: jornal alemão provoca Brasil antes de amistoso

O jornal alemão Sport Bild resolveu apimentar ainda mais o pré-jogo entre Alemanha e Brasil, em amistoso pré-Copa que acontece nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em Berlim. Na sua capa, a foto do técnico Joachim Low rindo e os dizeres “Brasil, bem-vindo ao país do 7 a 1”, em alusão ao fatídico placar na Copa do Mundo de 2014.

O duelo entre as duas seleções marca o primeiro encontro após o episódio do último Mundial, e os holofotes se voltam para a atuação dos brasileiros, que ficaram marcados pelo resultado vexatório daquela semifinal. Além disso, a partida marca também uma possível decisão do técnico Tite em relação aos convocados para a competição, que inicia em junho.

Depois do amistoso, a Seleção Brasileira só se reunirá no final de maio na Granja Comary, em Teresópolis, para as preparações antes da Copa. A amarelinha estreia na competição no dia 17 de junho, contra a Suíça.

Confira o especial da Gazeta Esportiva com sete histórias publicadas na época do 7 a 1.