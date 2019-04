Juntos, maiores salários do feminino ficam 27 vezes atrás de Neymar

No ano de 2019, o levantamento da revista France Football sobre os maiores salários do futebol mundial levou em conta também o futebol feminino. E o ranking chama a atenção, principalmente, pela discrepância de valores em relação aos homens.

A primeira colocada na relação é Ada Hegerberg, do Lyon, que recebe 400 mil euros (R$ 1,73 milhões) anuais. Logo atrás, aparecem outras duas jogadoras do clube francês: Amandine Henry, com 360 mil euros (R$ 1,58 milhões) por ano, e Wendie Renard, com 348 mil euros (R$ 1,51 milhões). Carli Lloyd, do Blue Sky, é a quarta com 345 mil euros (R$ 1,51 milhões), e a brasileira Marta, do Orlando Pride, fecha na quinta colocação com salário de 340 mil euros (R$ 1,49 milhões) anuais.

Dessa forma, os cinco maiores salários do futebol feminino somam 1,79 milhões de euros (R$ 7,7 milhões). No masculino, a publicação leva em conta também bônus e outros rendimentos, e Neymar figura no terceiro lugar com 91,5 milhões de euros (R$ 397,1 milhões). Em termos de comparação com parâmetros iguais, portanto, se for levado em conta apenas o seu salário, o camisa 10 do PSG tem 48,9 milhões de euros (R$ 212,2 milhões) anuais, ou quase 27 vezes mais que as mulheres.