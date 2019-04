Revista francesa revela os maiores salários do futebol europeu

Nesta segunda-feira, a renomada revista France Football lançou a 21ª edição do especial “Salário das Estrelas”, o qual revela os cinco maiores vencimentos de treinadores e jogadores do futebol europeu na temporada. Liderando a lista entre os atletas, aparecem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, enquanto Diego Simeone, José Mourinho e Thierry Henry figuram entre os primeiros nos técnicos.

Dono do maior vencimento entre os jogadores, Messi leva anualmente, contando o salário bruto, prêmios e publicidade, 130 milhões de euros (cerca de R$ 560 milhões). O astro argentino do Barcelona é seguido de perto pelo atacante da Juventus Cristiano Ronaldo, que embolsa anualmente 113 milhões de euros (aproximadamente R$ 485 milhões).

Na terceira posição da lista, figura Neymar. O brasileiro recebe 91,5 milhões de euros (em torno de R$ 395 milhões). As três estrelas do futebol mundial tiveram seus vencimentos estabilizados em relação à edição anterior da publicação especial da revista francesa.

Com um aumento de salário se comparado a última temporada, Antoine Griezmann vem na sequência. O francês campeão mundial embolsa 44 milhões de euros (por volta de R$ 190 milhões), quatro a mais que Gareth Bale. O galês ganha R$ 170 milhões, mas teve uma queda em seus vencimentos, muito por conta das atuações aquém das expectativas no Real Madrid.

Simeone lidera os vencimentos entre os técnicos; Guardiola não é top 3

De contrato recém-renovado com o Atlético de Madrid e com um bônus em sua conta bancária, Diego Simeone tem vencimentos de 41 milhões de euros (cerca de R$ 176 milhões). Demitido do Manchester United, José Mourinho é o segundo do levantamento, com 31 milhões de euros (aproximadamente R$ 134 milhões). Fechando o top 3, Thierry Henry, que teve uma passagem relâmpago pelo Monaco, embolsa 25,5 milhões de euros (por volta de R$ 107 milhões).

Comandante do Manchester City, Pep Guardiola sequer aparece entre os três primeiros, levando 24 milhões de euros (em torno de R$ 103 milhões). Com 23 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões), Errnesto Valverde, treinador Barcelona, encerra a lista de treinadores.

Confira os maiores salários do futebol europeu:

Jogadores

1: Lionel Messi – 130 milhões de euros (R$ 560 milhões)

2: Cristiano Ronaldo – 113 milhões de euros (R$ 485 milhões)

3: Neymar – 91,5 milhões de euros (R$ 395 milhões)

4: Griezmann – 44 milhões de euros (R$ 190 milhões)

5: Gareth Bale – 40,2 milhões de euros (R$ 170 milhões)

Treinadores

1: Diego Simeone – 41 milhões de euros (R$ 176 milhões)

2: José Mourinho – 31 milhões de euros (R$ 134 milhões)

3: Thierry Henry – 25,5 milhões de euros (R$ 107 milhões)

4: Pep Guardiola – 24 milhões de euros (R$ 103 milhões)

5: Ernesto Valverde – 23 milhões de euros (R$ 100 milhões)