Felipe Melo é reintegrado e dará entrevista nesta segunda-feira

Após uma conversa com o presidente Maurício Galiotte, na manhã desta segunda-feira, Felipe Melo foi reintegrado ao elenco do Palmeiras. O volante retorna às atividades junto com os companheiros depois de ficar afastado desde o dia 28 de julho pelo técnico Cuca. Ainda nesta tarde, antes do treino, ele concederá entrevista coletiva na Academia de Futebol às 15h (de Brasília).

A decisão foi tomada pelo fato de não haver proposta para saída e nem acordo para rescisão. Mantê-lo afastado, portanto, poderia criar uma briga judicial e o Verdão correria o risco de ver o contrato ser rescindido e ainda ter de pagar uma indenização. Apesar disto, esta reintegração não significa que o camisa 30 será utilizado pelo técnico durante o Campeonato Brasileiro.

Dias após ser isolado, um áudio de Felipe Melo ofendendo Cuca vazou e a situação ficou ainda mais complicada para o volante. Na ocasião, ele chamou o treinador de “mentiroso, mau-caráter e covarde” e viu o diretor de futebol, Alexandre Mattos, sancionar como definitivo seu afastamento.

Na última semana, aproveitando a ausência de compromissos, Felipe curtiu as férias ao lado da família, em Jericoacoara, no Ceará.