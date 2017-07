Felipe Melo chega a quatro semanas de recuperação próximo de retorno

Neste sábado, o volante Felipe Melo completará quatro semanas desde que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, e uma fratura na mão, no dia 11 de junho. Com previsão inicial de seis semanas de recuperação, o Pibull está próximo de seu retorno aos gramados.

O camisa 30 é figura ativa nas redes sociais, em especial em seu Instagram, onde costuma postar seu cotidiano e, por vezes, causa polêmica. De alguns dias para cá, é comum ver o volante postando imagens fazendo tratamento para a coxa em sua casa, com uma máquina própria do atleta e que acelera a recuperação muscular.

Nos vídeos, Felipe Melo também costuma usar a expressão “Ousado volta antes, tá?”, Em referência ao apelido colocado pelo próprio jogador. O prazo inicial previa a volta somente em 23 de junho, o que pode ocorrer até mesmo na próxima quarta-feira, contra o Corinthians.

Além de Felipe Melo, outros dois meio-campistas do Palmeiras estão em recuperação de lesão: Moisés e Arouca. Na última segunda-feira, ainda calçando tênis ao invés de chuteiras, o camisa 10 realizou atividades físicas no gramado da Academia de Futebol e até alguns exercícios com bola.

Em 19 de fevereiro, Moisés sofreu lesão no joelho esquerdo durante a partida contra o Linense, pelo Campeonato Paulista. O meio-campista de 29 anos de idade realizou cirurgia no local e atualmente passa por processo de transição física. Em 2017, ele disputou apenas dois jogos.

Já Arouca sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante a pré-temporada da equipe e precisou passar por uma artroscopia para a retirada de um fragmento de cartilagem do local. Após recuperação, o volante voltou a treinar e chegou a ser relacionado para a estreia do Verdão na Copa Libertadores, contra o Atlético Tucumán, na Argentina.

Em seguida, porém, voltou a se queixar de dores e precisou passar por novo procedimento cirúrgico. Agora, o camisa 5 já completa 15 semanas de recuperação do processo, que tem estimativa total de 24 semanas para retorno.

Ainda sem Felipe Melo, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, a tendência é que Bruno Henrique e Tchê Tchê formem a dupla de volantes.