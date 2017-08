Envolvido em uma possível troca por Felipe Melo, Nico treina no Inter

Os jogadores do Internacional seguem os trabalhos para encarar o Guarani na próxima rodada da Série B. Na manhã desta quinta-feira, o grupo realizou atividades no Centro de Treinamento Parque Gigante com a presença dos atacantes Eduardo Sasha e Nico López.

O uruguaio, que estaria envolvido em uma possível troca pelo volante Felipe Melo, do Palmeiras, participou normalmente do treino. O jogador não atuou na última rodada após sentir um desconforto muscular. Já, Sasha esteve presente, mas com cuidados, sem fazer jogadas com contato para não correr o risco de agravar a contusão no ombro esquerdo. Nesta sexta-feira, o camisa 9 colorado vai ser reavaliado antes da viagem para Campinas. Nem Nico, nem Sasha têm a presença a confirmada para o confronto contra o Bugre.

A boa notícia é que o Departamento Médico do clube liberou o zagueiro Danilo Silva e o lateral-esquerdo Carlinhos. Eles participaram das atividades do dia normalmente. O técnico Guto Ferreira ainda não deu indícios do time que jogará no sábado. Na partida, o treinador vai poder escalar pela primeira vez os meias Camilo e D’Alessandro juntos.

O Internacional retorna aos treinos na manhã desta sexta-feira. Pela tarde, a equipe viaja para Campinas. No sábado, às 16h30 (de Brasília), Guarani e Inter se enfrentam no estádio Brinco de Ouro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.