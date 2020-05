Entenda por que Sampaoli “dispensou” Ricardo Oliveira do Atlético-MG

Jorge Sampaoli pediu Ricardo Oliveira ao Santos em 2019. E optou pela dispensa do centroavante neste ano, agora no Atlético-MG.

A decisão do técnico argentino tem a ver com a política de redução do Galo. A diretoria quer investir, inclusive no ataque, mas para isso pediu para o elenco ter, no máximo, 23 jogadores de linha.

Sampaoli quebrou a cabeça e teve de escolher um entre três atacantes: Diego Tardelli ganhou a disputa com Oliveira e o argentino Franco Di Santo.

Jorge Sampaoli acredita que pode recuperar o futebol de Tardelli e levou em consideração os contratos perto do fim de Ricardo Oliveira e Di Santo, válidos até 31 de dezembro. Outro fator que pesou contra o “Pastor” foi a idade – 40 anos.

“Temos que ter um elenco de 23 jogadores com máximo, então tivemos que dar espaço para os que virão. O momento é difícil e a realidade indica que tudo mudou para todos”, disse Sampaoli, em breve contato com a Gazeta Esportiva.

Ricardo Oliveira foi pego de surpresa com a notícia e, de acordo com seus representantes, o Atlético-MG não notificou o atleta oficialmente sobre a possibilidade do fim do vínculo.

A informação fez parte da torcida do Santos pedir o retorno do centroavante. O presidente José Carlos Peres esfriou a possibilidade.

