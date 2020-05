Presidente diz que “não é hora” do Santos pensar em Ricardo Oliveira

O Atlético-MG não conta com Ricardo Oliveira e pode negociar o atacante antes do fim do contrato, em dezembro. A notícia fez com que parte da torcida do Santos pedisse o retorno do centroavante. Mas a chance é pequena…

A Gazeta Esportiva conversou com o presidente José Carlos Peres sobre essa possibilidade. E a resposta não foi satisfatória para os fãs do “Pastor”.

“Neste momento não dá pra analisar (a volta do Ricardo Oliveira). Temos tantos problemas a resolver com esta paralisação de atividades que o futuro a Deus pertence”, resumiu Peres.

O presidente está preocupado com a situação financeira do clube diante da pausa no futebol forçada pelo novo coronavírus. O pagamento do salário de abril ainda não ocorreu e o elenco recusou a sugestão de 70% de redução nos vencimentos.

O Santos tentou Ricardo Oliveira em 2019, a pedido de Jorge Sampaoli. Curiosamente, o técnico argentino não conta com o camisa 9 atualmente.

