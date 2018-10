Embalado, Ceará recebe Atlético Mineiro pressionado na Arena Castelão

Dois times necessitados dos três pontos por diferentes circunstâncias, um para afastar o risco do descenso, e outro para tentar uma vaga na Copa Libertadores de 2019. Esse é o cenário em que o Ceará de Lisca e Atlético Mineiro do recém-contratado Levir Culpi medem forças nesta segunda-feira, na Arena Castelão, às 20h (de Brasília), para findar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embalado pela vitória sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão na última quarta-feira, em partida atrasada da 28ª rodada, o Ceará terá pela frente um Atlético Mineiro em reconstrução sob o comando de Levir Culpi, que teve a semana cheia para conhecer mais seu elenco e colocar em prática seus primeiros métodos de trabalho. Com 34 pontos, o Vozão entra na rodada ocupando o 15º lugar, enquanto o Galo é o o sexto com 46.

Do lado do time da casa, não existe uma unanimidade ou uma certeza quanto ao time que será colocado em campo por Lisca. O certo, até pelo que foi confirmado pelo comandante, são os retornos de Samuel Xavier, que cumpriu suspensão, e Juninho Quixadá. No restante, apesar do mistério, não devem ser promovidas grandes novidades pelo time da casa, que se vencer terminará a rodada na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Antes cotado como forte candidato ao rebaixamento, o Ceará faz um segundo turno de recuperação assombrosa e isso se prova no rendimento defensivo do time. Quarta defesa menos vazada do returno, com apenas nove gols sofridos, o Vozão tem em sua retaguarda um ponto de confiança para as oito rodadas que restam.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira, Lisca manteve o mistério na escalação e alertou para a necessidade de “otimizar” a questão física do elenco visando ter o elenco inteiro para as últimas rodadas. “Estou trabalhando muito os atletas que não atuaram na última partida. Nesta reta final, eu acredito que vai dar uma apertada no calendário e o tempo entre um jogo e outro vai ser muito curto. Então, precisamos otimizar. A gente precisa focar nos aspectos físicos, mentais, técnicos e táticos dos jogadores, além de recuperar algumas peças, o que é muito importante”, explicou o treinador.

Se o Ceará vive um grande momento, o mesmo não se pode dizer do Atlético Mineiro. Pressionado por melhores resultados e em meio a protestos da torcida, a diretoria apostou na experiência de Levir Culpi, que busca em seu segundo jogo sua primeira vitória na nova passagem. Para quem espera grandes mudanças na escalação, porém, elas não devem acontecer e a base do time de Thiago Larghi deve ser mantida.

Para a partida desta segunda-feira, o Galo não terá Fábio Santos, suspenso, e deve ter Hulk em sua vaga na equipe titular. No mais, a escalação deve ser a mesma que perdeu para o Fluminense, no último fim de semana, salvo algumas mudanças no posicionamento, como o avanço de Cazares para jogar mais próximo dos atacantes. Ao que tudo indica, a postura agressiva deve ser outra novidade.

“O Ceará está reagindo e tem bons jogadores, só que eles vão jogar contra o Atlético e o Atlético tem esse espírito vencedor também, tem que ter esse espírito vencedor, um espírito guerreiro. Um time sem espírito é um time sem graça e o jogador que não tem graça não serve para jogar no Atlético porque, aqui, a gente joga com emoção, é uma coisa bacana por causa disso. Espero que todos entendam isso”, comentou o treinador atleticano.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X ATLÉTICO MINEIRO

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: Segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

CEARÁ: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas (Felipe Jonatan); Edinho, Richardson, Juninho Quixadá; Calyson, Leandro Carvalho e Arthur

Técnico: Lisca

ATLÉTICO MINEIRO: Victor, Emerson, Léo Silva, Maidana e Hulk; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira

Técnico: Levir Culpi