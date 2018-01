Em último treino, Carille define os dois times que usará contra o PSV

O Corinthians realizou nesta terça-feira, em Orlando, o seu último treinamento antes de atuar pela primeira vez em 2018. Na atividade, o técnico Fábio Carille confirmou as escalações que utilizará no primeiro e no segundo tempos da partida contra o PSV, da Holanda, no dia seguinte, pela amistosa Copa Flórida.

Conforme já havia indicado em atividades anteriores, Carille mandará a campo esta equipe no início do jogo: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.

Dessa maneira, o jovem lateral esquerdo Juninho Capixaba, vindo do Bahia, fará a sua estreia no posto que foi de Guilherme Arana, vendido ao espanhol Sevilla. Já o zagueiro Pedro Henrique e o centroavante Kazim herdaram as vagas de Pablo, que não chegou a um acordo para a renovação do seu contrato, e Jô, hoje atleta do Nagoya Grampus, do Japão.

Haverá também uma mudança na postura tática em relação ao time que foi campeão paulista e brasileiro em 2017. O Corinthians passará a atuar com dois meias centrais, Jadson e Rodriguinho, e deixará Gabriel sobrecarregado na marcação do meio-campo. Nas pontas, estarão Romero, agora na direita, e Clayson, na esquerda.

Independentemente do desempenho dessa formação, a equipe será toda alterada na segunda etapa do duelo com o PSV. A intenção da comissão técnica é não desgastar demasiadamente nenhum atleta e ainda dar rodagem aos demais.

Os suplentes corintianos que virarão titulares após o intervalo são: Caíque; Léo Príncipe, Léo Santos, Warian e Guilherme Romão; Camacho, Marquinhos Gabriel, Fellipe Bastos, Giovanni Augusto e Júnior Dutra; Danilo.

A escalação da etapa complementar permitirá que o torcedor veja em ação o atacante Júnior Dutra, que estava no Avaí e foi o primeiro reforço apresentado pelo Corinthians para a temporada. Já o veterano Danilo voltará a atuar como referência do ataque.

Com essas escolhas, Carille não utilizará diversos atletas do seu elenco no primeiro teste do ano. Entre eles, estão o goleiro Filipe, o lateral esquerdo Moisés, os volantes Jean, Maycon e Renê Júnior (reforço para a temporada), o meia Rodrigo Figueiredo e os atacantes Pedrinho, Lucca e Carlinhos.

Além das definições, Carille aproveitou o treinamento em Orlando para ensaiar finalizações. A atividade foi aberta a alguns torcedores, que aproveitaram para tietar os atletas do Corinthians em solo norte-americano.