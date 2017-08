Em treino ríspido, Fellipe Bastos se irrita e xinga Clayton com palavrões

Enquanto o técnico Fábio Carille ensaiava o time titular do Corinthians em um dos gramados do CT Joaquim Grava, alguns reservas exageravam na disposição em outro, na manhã desta terça-feira. O volante Fellipe Bastos chegou a desferir uma série de palavrões contra o atacante Clayton, seu companheiro de time em uma atividade em campo reduzido.

“C…! Vai se f…, moleque! Vai tomar no seu c…, rapá! Moleque!”, berrou Fellipe Bastos, acalmado pelos demais jogadores. O volante se irritou porque Clayton, após levar um drible entre as pernas do jovem meio-campista Warian, não se dispôs a ajudar a marcação.

O treinamento dos suplentes foi marcado também pelas jogadas ríspidas. Quatro jogadores precisaram receber atendimento médico – o lateral direito Léo Príncipe, os volantes Camacho e Marciel e o próprio Clayton.

Com Fellipe Bastos no banco de reservas e sem Clayton, mais uma vez preterido, o Corinthians enfrentará a Chapecoense nesta quarta-feira, na Arena Condá. O líder do Campeonato Brasileiro abrirá 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Grêmio se conquistar uma vitória.