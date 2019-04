Em nota, Arana pede desculpas por ofensas a São Paulo e Palmeiras

Após provocar os rivais em transmissão no Instagram, Guilherme Arana se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota na rede social, o lateral ex-Corinthians pediu desculpas pelos insultos de cunho homofóbico proferidos ao São Paulo e pelas provocações ao Palmeiras.

“Gostaria de esclarecer o vídeo que fiz no domingo. Falei coisas que não devia e isso não irá se repetir. Estava na comemoração do meu aniversário com amigos e, de fato, passei dos limites e peço desculpas a quem tenha se sentido ofendido. Acabou sendo uma brincadeira de mau gosto e isso não se repetirá. Espero que a final do Campeonato Paulista seja uma grande festa e com muita paz”, publicou o jogador do Sevilla.

Em comemoração de seu aniversário, no último dia 14, Arana realizou uma transmissão ao vivo pelo Instagram, em que fez provocações aos rivais São Paulo e Palmeiras. O jogador de 22 anos cantou uma versão homofóbica do hino do Tricolor, além de cutucar o Palmeiras pelo jejum de títulos do Campeonato Paulista.

No início do ano, Arana negociou seu retorno ao Corinthians para a temporada atual. Porém, os dirigentes do Timão não chegaram a um acordo com o Sevilla em relação a forma de pagamento e valores.