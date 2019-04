Guilherme Arana provoca São Paulo e Palmeiras em redes sociais

Em transmissão ao vivo pelo Instagram, o ex-lateral do Corinthians, Guilherme Arana, provocou os rivais paulistas. Em comemoração de seu aniversário, no último dia 14, o jogador de 22 anos fez brincadeiras com São Paulo e Palmeiras.

“Que se f* aqui é Corinthians… Vou falar pra tu, faz dez anos, dez anos, que não ganha o Paulistinha”, cantou Arana, referindo-se ao jejum de títulos estaduais do Verdão, que não vence o Campeonato Paulista desde 2008.

Em seguida, a provocação foi direcionada ao São Paulo, que é adversário do Corinthians na final do Paulistão deste ano. O jogador do Sevilla cantou uma versão de tom homofóbico do hino do Tricolor. “Oh Tricolor, time de v.., as suas glórias é dar o r…, completou.

Em 2019, o lateral esquerdo chegou a negociar um possível retorno ao Corinthians no início da temporada. Contudo, não houve acordo entre as partes. O Timão não concordou com a forma de pagamento e os valores estipulados pelo Sevilla.