Em estreia de Ganso, Fluminense vence Bangu sem dificuldades

O Fluminense derrotou o Bangu por 2 a 0 em partida disputada na noite desta sexta-feira, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio. O jogo marcou a estreia do meia Paulo Henrique Ganso com a camisa tricolor. Apesar do longa inatividade, Ganso jogou o tempo inteiro e procurou se movimentar por todos os setores do campo para organizar a equipe. Apesar de mostrar cansaço no segundo tempo, o meia deixou o campo aplaudido pela torcida. Os gols do Tricolor das Laranjeiras foram marcados por Digão e Caio Henrique, um em cada tempo.

Com o resultado, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo B com três pontos ganhos, enquanto o Bangu é o lanterna do Grupo C. O resultado fez justiça ao time dirigido por Fernando Diniz que foi superior ao adversário durante os 90 minutos. O time de Moça Bonita entrou com o objetivo de se defender e, depois de sofrer o primeiro gol, não teve forças para buscar uma reação.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Resende, em Moça Bonita; o Bangu vai encarar o Madureira, em Conselheiro Galvão.

O jogo – Com todos os olhos voltados para Paulo Henrique Ganso, a partida começou com o Fluminense buscando espaços para penetrar na defesa do Bangu. Aos dez minutos, Ganso tentou driblar na entrada da área, mas foi derrubado por Felipe Dias. Falta que Marlon bateu forte, mas a bola se chocou com a barreira.

O time de Moça Bonita seguia acuado na defesa e nem conseguia organizar qualquer jogada de ataque. Aos 12 minutos, Everaldo recebeu de Marlon e investiu pela esquerda, mas o cruzamento do atacante foi desviado para escanteio. Aos 17 minutos, Ganso voltou a aparecer bem ao tocar, de calcanhar, para a conclusão de Danielzinho , mas a bola encobriu o travessão defendido por Jefferson Paulino.

Ganso circulava por todos os lados do campo e e tentava participar do jogo em todos os setores, para dar opções aos seus companheiros. Aos 19, Danielzinho arriscou, de fora da área, mas a bola foi defendida facilmente pelo goleiro Jefferson.

Depois da parada técnica, o Fluminense voltou ao ataque e, aos 22 minutos, Danielzinho enfiou para Yony González que desviou do goleiro, mas a bola bateu na trave e saiu. O time dirigido por Fernando Diniz seguiu pressionando e, aos 26 minutos, Danielzinho investiu pela direita e cruzou, mas o goleiro Jefferson tirou com o pé.

O Bangu seguia sem dar trabalho ao goleiro Rodolfo e se limitava a tentar bloquear as ações do Fluminense. Só aos 32 minutos, é que a equipe de Moça Bonita chegou ao ataque em conclusão de Robinho que bateu na rede pelo lado de fora. Aos 34 minutos, o Fluminense abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, González escorou e Digão, de sem pulo, mandou no ângulo direito, sem chances de defesa para o goleiro Jefferson Paulino. O Bangu quase conseguiu o empate aos 40 minutos. João Lucas mandou a bomba que passou pelo goleiro Rodolfo e se chocou com a trave.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com Marquinhos Calazans no lugar de Marlon que foi muito perseguido pela torcida na etapa inicial. O time de Fernando Diniz retornou com o ritmo mais lento, tocando a bola e tentando descobrir espaços na defesa banguense. Aos quatro minutos, no primeiro ataque tricolor, Everaldo se livrou de dois marcadores e cruzou para a entrada de Gilberto, mas o lateral-direito não conseguiu completar a jogada.

Para tentar aumentar a força do ataque do Bangu, o técnico Alfredo Sampaio trocou o meia Tchô pelo atacante Felipe Adão. Aos sete minutos, após passe de Dieyson, Robinho recebeu livre na área, mas demorou a chutar e deu tempo para Matheus Ferraz desviar a conclusão para escanteio. Aos dez minutos, a torcida tricolor tomou um susto quando Ganso recebeu entrada forte de Felipe Dias e ficou caído no gramado.

Aos 12 minutos, o Fluminense ampliou a vantagem. Caio Henrique desarmou um adversário, arrancou para a área e bateu forte. A bola desviou em Michel e enganou o goleiro Jefferson Paulino. O Bangu desanimou e o Fluminense quase chegou ao terceiro gol em cabeçada de Matheus Ferraz, bem defendida por Jefferson Paulino. O técnico do Bangu ainda tentou aumentar a força ofensiva da equipe, trocando o volante Ronaldo pelo atacante Washington, mas o Fluminense manteve a partida sob controle.

Aos 43 minutos, Ganso tentou o lançamento para Yony González, mas Anderson Penna chegou primeiro e afastou o perigo. No último lance da partida, Ezequiel cruzou e Danielzinho cabeceou para fora.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 X 2 FLUMINENSE

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22 de fevereiro de 2019

Horário: 21h (horário de Brasília)

Público: 19.849 pagantes

Árbitro: Luis Antônio Silva dos Santos (RJ)

Assistentes: Marcus Vinícius Araújo Brandão (RJ) Fabiana Nóbrega Pitta (RJ)

Cartão Amarelo: Felipe Dias, Washington( Ban); Digão(Flu);

Gols:

FLUMINENSE: Digão, aos 34 minutos do primeiro tempo; Caio Henrique aos 12 minutos do segundo tempo

BANGU: Jefferson Paulino, João Lucas(Kelvin), Michel, Anderson Penna e Dieyson; Ronaldo(Washington), Felipe Dias, Tchô(Felipe Adão) e Robinho; Marcos Júnior e Anderson Lessa

Técnico: Alfredo Sampaio

FLUMINENSE: Rodolfo, Gilberto, Digão, Matheus Ferraz e Marlon(Marquinhos Calazans); Dodi(Ezequiel), Danielzinho, Caio Henrique e Paulo Henrique Ganso; Everaldo(Allan) e Yony González

Técnico: Fernando Diniz