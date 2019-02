CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta sexta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro, que terá início no próximo dia 27 de abril. Outra novidade foi a confirmação da utilização do VAR no torneio pela primeira vez.

Na primeira rodada, o Corinthians estreia fora de casa contra o Bahia. Já o São Paulo, recebe o Botafogo no Morumbi pelo clássico nacional. Atual campeão, o Palmeiras enfrenta o recém-promovido Fortaleza, comandado por Rogério Ceni, no Allianz Parque. O Santos terá um compromisso difícil, no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio.

Outro grande atrativo da rodada inicial é a reedição da final da Copa do Brasil de 2017, entre Flamengo e Cruzeiro, com mando dos cariocas.

O primeiro clássico paulista do Brasileirão acontecerá na 5ª rodada, entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, entre os dias 18, 19 e 20 de maio. Na semana seguinte, o Corinthians enfrenta o São Paulo, na Arena Corinthians, em confronto da 6ª rodada, entre os dias 25, 26 e 27 do mesmo mês.

Confira a primeira rodada completa do Campeonato Brasileiro:

Grêmio x Santos

Atlético-MG x Avaí

Ceará x CSA

Palmeiras x Fortaleza

São Paulo x Botafogo

Flamengo x Cruzeiro

Fluminense x Goiás

Chapecoense x Internacional

Bahia x Corinthians

Athletico-PR x Vasco da Gama