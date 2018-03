Em busca de reformulação, PSG deve negociar oito jogadores

A eliminação do Paris Saint-Germain para o Real Madrid na Liga dos Campeões começa a render as primeiras informações sobre uma possível reformulação no elenco. Desde que foi comprado por Nasser Al-Khelaifi, o clube francês nunca passou das quartas de final da competição continental e, de acordo com o Le Parisien, o novo fracasso deve fazer oito jogadores serem vendidos para um reajuste de gastos e uma mudança drástica no elenco e em algumas características. Una Emery deve ser outro que não irá permanecer.