Edmílson avisa que vai trazer investidores para um clube de SP

Desde que se aposentou, Edmílson tem uma vida ainda muito ligada ao futebol e sempre com uma atuação bastante forte nos bastidores. Agora o ex-zagueiro/volante pretende aparecer com uma surpresa para 2019 que deve beneficiar algum clube de São Paulo.

“Tenho alguma coisa surgindo para o futebol, mas eu prefiro não falar ainda”, disse, em entrevista à Gazeta Esportiva, antes de participar do Jogo das Estrelas, evento solidário promovido por Falcão, em Sorocaba.

Apesar do tom enigmático e da tentativa em manter o mistério, Edmílson deu algumas pistas diante da insistência da reportagem no tema.

“(É) para o Brasil. Vou trazer investidores para o Brasil”, afirmou, antes de completar. “Algum clube específico. De São Paulo”, encerrou, entre risos, claramente preocupado em não revelar mais nada.

Obviamente a maior ligação de Edmílson é com o São Paulo Futebol Clube, por toda a história construída ainda como jogador, o que não garante que seja justamente o Tricolor o clube em envolvido no projeto do campeão do mundo de 2002 com a Seleção Brasileira.

Em 2018, Edmílson viajou por 18 países em dez meses em função de compromissos junto ao Barcelona, de quem é embaixador mundial. Além disso, a Fundação Edmílson conta com cinco polos no Brasil e atende cerca de 1.100 crianças.