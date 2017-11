Dudu vê rival pressionado e afirma: “É uma final para eles”

Ao contrário do discurso polido dos últimos dias, Dudu não teve problemas em afirmar que o Corinthians é a equipe mais pressionada para o clássico deste domingo, em Itaquera. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, o capitão ainda afirmou que vê o Derby como uma final de campeonato apenas pelo lado rival.

“Acho que (a pressão) parte deles, porque até algumas rodadas atrás estávamos a 17 pontos do líder. Hoje, estamos a cinco. No domingo, temos a possibilidade de diminuir a vantagem para dois pontos, aí veremos o que podemos fazer nessas sete rodadas restantes”, afirmou o camisa 7.

“Acho que não é uma final (para nós), porque terão seis jogos depois. Estamos um ponto acima do Santos, eles e o Grêmio também estão na disputa. Quem ganhar esse jogo, mais da parte deles, vão ter grandes chances de ser campeões. Nós vamos buscar somar mais pontos para brigar pelo título”, completou.

Nos últimos quatro jogos, todos sob o comando de Alberto Valentim, o Palmeiras conquistou dez pontos, enquanto o Corinthians somou apenas um. Apesar do rendimento decrescente do rival, como definiu Egídio, Dudu acredita que as duas equipes entrarão em condição de igualdade no Derby.

“Clássico iguala muito. Eles caíram um pouco de produção em relação ao que fizeram no primeiro turno. Temos que ter tranquilidade, jogar no erro deles para tentar conquistar a vitória. Vai ser um jogo muito quente, duas equipes querendo vencer. O time deles pressionado por ter caído de rendimento, nós em momento muito bom, de grandes jogos. Desde que Alberto assumiu, estamos fazendo um futebol bonito”, completou Dudu.

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 54 pontos ganhos, cinco a menos que o líder Corinthians. O volante Bruno Henrique, suspenso diante do Cruzeiro, fica à disposição do técnico interino Alberto Valentim para o duelo com o Corinthians. O zagueiro colombiano Yerry Mina, inativo desde agosto, também pode ser relacionado para o Derby em Itaquera.