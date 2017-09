Dracena defende Jô e pede posicionamento da arbitragem

O gol irregular de Jô pelo Corinthians virou assunto no rival Palmeiras. Questionado sobre o lance, o zagueiro Edu Dracena defendeu o corintiano e ainda fez críticas ao sistema de arbitragem brasileiro, que não permite que os juízes concedam entrevistas e declarações sobre suas decisões.

“Ele também precisa dar entrevista. É muito fácil para o árbitro, depois de um lance polêmico como o que houve, simplesmente pegar o carro e ir embora para casa, enquanto o jogador tem que dar entrevista e ser cobrado por todo mundo. Precisamos de profissionalização no futebol e do árbitro de vídeo. Claro que não é para parar todas as jogadas, porque se não acaba o futebol, mas nos lances polêmicos, seria importante”, disse o defensor.

A posição do camisa 3 é contrária à de Cuca. Também após a partida entre Palmeiras e Coritiba, nesta segunda-feira, o treinador afirmou que a implementação do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro seria uma “lambança”.

“Sempre batemos na tecla que precisa ser profissionalizada a arbitragem. Não são só os atletas, eles também fazem parte do jogo. E precisam declarar por que marcaram ou não algum lance, se viram ou não alguns lances. Só os jogadores podem dar entrevista, precisam rever isso e que eles falem também”

O gol irregular de Jô neste domingo, contra o Vasco, em Itaquera, fez com que o presidente da CBF, marco Polo Del Nero impusesse a utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro “o mais rápido possível”. A comissão de arbitragem agora corre contra o tempo para deixar toda a estrutura preparada a tempo do início da 25ª rodada, neste fim de semana.