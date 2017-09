Aliviado, Jô diz que não viu que tocou com a mão no lance do gol

O centroavante Jô deixou o gramado do estádio de Itaquera ovacionado pela torcida corintiana e aliviado por encerrar a série de três jogos sem vitória da equipe, que começou a ser questionada na liderança do Campeonato Brasileiro. O problema é que o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, saiu após ele colocar o braço direito em cruzamento de Marquinhos Gabriel, fato que ele nega ter percebido na hora.

“Não vi se foi com a mão ou não, mas o juiz interpretou que não foi, o importante é que já fizemos os três pontos. Eu não vi. Se eu tivesse convicção eu ia falar”, afirmou o jogador, incomodado com alguns questionamento a respeito do seu fair play, sem avisar o trio de arbitragem o que havia acontecido na ocasião.

“Eu me joguei na bola, se tivesse tocado eu ia falar, eu me joguei, eu me projeto em cima da bola. Na TV fica fácil, parando, aí dá para ver tranquilo”, continuou o artilheiro do clube na temporada, com 20 gols marcados, que relembrou um lance em que teve um gol mal anulado pela arbitragem.

“A mesma coisa do meu impedimento contra o Flamengo, parando lá via que tava 3m legal, mas o juiz interpretou que foi e acabou prejudicando. Hoje (domingo) foi o contrário”, concluiu o atleta, enquanto recebia muitos aplausos dos 41 mil corintianos que marcaram presença no triunfo.