Dois titulares do Santos na Copinha têm contrato até o fim de janeiro

O Santos, classificado para enfrentar o Internacional nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem dois titulares com contrato apenas até o dia 31 de janeiro.

O volante Sebastian e o atacante Walison Madalena, com dois gols cada na Copinha, têm mais 15 dias de vínculo com o clube. A Gazeta Esportiva apurou que não há negociação em andamento para renovar com a dupla.

Outra situação preocupante é a do capitão Guilherme Nunes. O volante tem contrato até o dia 31 de outubro deste ano e, a partir de abril, pode assinar um pré-acordo com qualquer clube. O Peixe ainda não o procurou para negociar a permanência.

Veja a validade dos contratos dos titulares do Santos na Copinha

Renan – 31/12/2018sant

Tailson – 19/04/2019

Vitor Mendes – 30/07/2022

Kaique – 29/02/2020

Rhuan – 31/10/2019

Guilherme Nunes – 31/10/2018

Wagner Leonardo – 31/07/2019

Sebastian – 31/01/2018

Gabriel Calabres – 31/10/2019

Walison Madalena – 31/01/2018

Bruno Moreira – 31/12/2018