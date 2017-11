Deyverson dá crédito a Dudu por gol e explica comemoração

O Palmeiras viveu momentos distintos durante a partida desta quinta-feira, contra o Sport, no Palestra Itália. Após uma atuação muito ruim no primeiro tempo, o Verdão construiu uma goleada na etapa final e venceu por 5 a 1.

O triunfo veio muito graças aos atacantes Deyverson e Dudu. O centroavante balançou as redes duas vezes e, após a partida dividiu os méritos com o capitão alviverde, responsável pela assistência – o camisa 7 ainda deu outro passe para gol e deixou sua marca.

“Fiquei emocionado e graças a Deus pude fazer dois gols. Mas como sempre falo, não jogo sozinho, meus companheiros foram a chave para abrir essa porta. Dudu me deu um cruzamento ali que deixou o gol aberto. 80% do gol foi dele”, disse o atacante, antes de abordar o fato de não ter celebrado o primeiro gol.

“Não fiquei bravo não. Sou sensível. Muito vão falar ‘que homem isso, que homem aquilo’, mas eu sou assim. Minha mãe me deu uma criação totalmente carinhosa, então eu sou um cara que sou meio chorão. Fiquei um pouco triste, mas depois meus companheiros falaram para eu comemorar. Não foi nada com a torcida, foi algo meu mesmo, por ter perdido uma chance clara antes. Então preferi caminhar, mas depois eu pude fazer dois gols e ajudar a equipe”, completou.

A três rodadas do final, o time alviverde é o terceiro colocado com 61 pontos e já assegurou, pelo menos, um lugar no G4, uma vez que Botafogo, Flamengo e Vasco não ganharam na rodada.

“É dar os parabéns para o time. Na primeira parte não tivemos uma boa atuação e estivemos muito abaixo, mas depois levamos um beliscão e acordamos para o segundo tempo. Foi ótimo o 5 a 1, com respeito ao time do Sport, mas fomos bastante efetivos no que nos propusemos a fazer”, finalizou.

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Avaí, adversário seriamente ameaçado pelo rebaixamento, no Estádio da Ressacada.

