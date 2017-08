Deyverson celebra início positivo no Palmeiras e destaca espírito de luta

Deyverson precisou de poucos minutos para conquistar a torcida do Palmeiras. Antes de entrar em campo, o novo centroavante alviverde já cativou os palmeirenses em sua apresentação oficial, e, em campo, também tem correspondido: são dois gols em três partidas.

“Essa á uma das minhas características. Sou um jogador que não desiste de nenhuma jogada. Para mim, não tem bola perdida. Acho que esse também é o espírito dos torcedores do Verdão. Estou muito feliz e completamente adaptado ao clube e a cidade”, revelou o camisa 16.

Com o placar empatado no Estádio Nilton Santos, Cuca tirou o ponta direita Roger Guedes para a entrada de Borja, aumentando a presença de área do Palmeiras. Pouco depois da alteração, após receber cruzamento de Zé Roberto pela esquerda, Deyverson marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo. Após a partida, o centroavante recebeu elogios do treinador.

No próximo domingo, às 16h (de Brasília), Deyverson terá nova oportunidade para ampliar sua marca de gols pelo Palmeiras, no Palestra Itália, em duelo contra o Atlético Paranaense. “Brasileirão não tem jogo fácil. É uma pedreira atrás da outra. Vamos entrar em campo com a mesma disposição dos últimos jogos para continuar subindo na tabela de classificação”, completou.

Após o jogo contra a equipe paranaense, o Palmeiras inicia sua preparação para a decisão contra o Barcelona de Guaiaquil, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na primeira partida, no Equador, o Verdão foi derrotado por 1 a 0.

“Lógico que essa será nossa final de Copa do Mundo até o momento na temporada, mas vamos deixar para pensar nisso depois do jogo contra o Atlético”, finalizou o atacante.