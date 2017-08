Cuca valoriza estilo de Deyverson e observações para Libertadores

Com dois gols em três partidas, Deyverson vem deixando Cuca satisfeito. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, alcançada na noite de quarta-feira, o treinador valorizou o estilo do atacante e as observações que pôde fazer antes do jogo decisivo contra o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores.

Deyverson é o tipo de centroavante que agrada Cuca, já que é combativo e se movimenta intensamente no comando de ataque. Contratado após passar pelo Alavés, o jogador de 26 anos tem um estilo mais parecido com o de Gabriel Jesus do que o colombiano Miguel Borja.

“Hoje, se você não tiver essa referência…”, disse Cuca sobre Deyverson. “Você não precisa ganhar toda primeira bola, mas, se disputá-la, o adversário já não direciona o passe. A segunda bola, quando você sai e ganha, propicia o início da jogada. Então, é importante ter esse perfil de jogador que a gente buscava”, explicou.

Com o placar empatado no Estádio Nilton Santos, Cuca tirou o ponta direita Roger Guedes para a entrada de Borja, aumentando a presença de área do Palmeiras. Pouco depois da alteração, após receber cruzamento de Zé Roberto pela esquerda, Deyverson marcou o gol da vitória.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além de elogiar Deyverson, Cuca teve o cuidado de citar o concorrente colombiano. “Não é um perfil igual ao do Borja e eles podem jogar juntos. Tanto que ganhamos o jogo assim. É uma alternativa que não tínhamos e ganhamos para usar, como foi o caso agora”, explicou.

Contra o Botafogo, o técnico teve a última chance de fazer testes antes do confronto decisivo com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, previsto para quarta-feira. Pensando no torneio continental, o Cuca planeja montar um time reserva para pegar o Atlético-PR neste domingo.

“Deu para ver muita coisa. Agora, a gente degusta e vê certinho tudo que temos que fazer de melhor para quarta-feira”, afirmou Cuca. Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras precisa reverter a vantagem no Palestra Itália para seguir vivo na Copa Libertadores.