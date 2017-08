Desatenção nos minutos finais vira preocupação para o Palmeiras

O jogo só termina quando o juiz apita. A frase é clichê, mas sintetiza a preocupação do Palmeiras para as próximas partidas. A equipe tem sofrido gols nos minutos finais das últimas partidas e os próprios jogadores cobram atenção na reta final dos confrontos.

“A equipe não tem jogado mal. Fomos eliminados da Copa do Brasil com um empate. Na Libertadores, ganhamos por 1 a 0 e empatamos a série, perdemos nos pênaltis. Não é sorte, porque isso se trabalha, mas eles fizeram um trabalho bom e passaram. A equipe não está jogando mal, penso que tem que ficar mais concentrada. Se nos mantivéssemos concentrados o tempo todo, não tínhamos perdidos. Temos que trabalhar mais isso”, afirmou o meia Guerra.

A eliminação na Copa do Brasil ocorreu justamente por conta de uma desatenção na reta final da partida. Vencendo por 1 a 0, o Palmeiras permitiu que o Cruzeiro construísse a jogada do gol de empate aos 41 minutos do segundo tempo, marcado pelo lateral Digo Barbosa, de cabeça. O empate, por conta da igualdade em 3 a 3 no Palestra Itália, eliminou o Verdão.

A desatenção também custou dois pontos no Campeonato Brasileiro no último domingo. Novamente vencendo por 1 a 0, o Alviverde sofreu o gol de empate contra o Vasco, aos 43 minutos da etapa final.

“A gente fala que não pode perder ponto bobo. Se a gente quer ser campeão do segundo turno, temos que começar a ganhar, não perder mais esses pontos bobos no fim do jogo, tomar gol no fim do jogo””, disse o volante Thiago Santos.

Buscando atenção durante os 90 minutos, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 19h (de Brasília), em duelo contra a Chapecoense, no Palestra Itália. O time de Cuca é o quatro colocado e soma 33 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.