Cuca vê eliminação da Liberta pesar em desempenho do Palmeiras

Para o técnico Cuca, a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores ainda pode ter pesado neste domingo, em empate contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Além do pouco tempo de descanso, o psicológico também foi apontado como um fator negativo na partida.

“Não tenha dúvida (que a eliminação pesou hoje), por mais que você tente superar, ainda dói. Poderíamos ter passado, foi uma fatalidade sair nos pênaltis. Se passa, é tudo maravilha. Se sai, é cobrança e pressão. Nós, que trabalhamos no futebol, temos de saber lidar com isso. Só com trabalho e os resultados vindo que você muda isso”, disse o treinador.

Além da eliminação na Copa Libertadores, a partida contra a equipe equatoriana rendeu as lesões de Yerry Mina, Dudu e Jailson, fora por três meses, no caso do colombiano, e um mês nos outros dois. Desfalcado, Cuca fez uma análise do jogo deste domingo.

“O primeiro tempo da partida não foi bom, o segundo foi melhor. Foram criadas chances dos dois lados. Em uma pela direita, saímos na frente com o Guerra. Tivemos a chance de marcar o segundo depois, não conseguimos e fomos penalizados mais uma vez. No finalzinho, em um escanteio. Foi um lance fatal, a bola acabou desviando e saiu o gol”, disse, antes de prosseguir com a análise.

“O gol do Vasco premiou o time deles pela luta que teve no jogo. Sabemos que podíamos ter saído com a vitória, principalmente por ter o jogo na mão até os 43. Em um lance de bola parada, perdemos dois pontos. Na quarta-feira tivemos um jogo com aquela intensidade que vocês viram. Viajamos para cá sem muito tempo para descansar e fizemos uma partida razoavelmente boa. Poderíamos ter vencido.”

Com o resultado, o Verdão se manteve na quarta colocação com 33 pontos, desperdiçando a oportunidade de assumir o terceiro lugar de forma provisória, já que o Santos, que soma 35, atua apenas na segunda-feira. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália.

