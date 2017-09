Cuca faz testes na equipe titular em treino com Borja piloto de drone

A imprensa não pôde acompanhar grande parte do treinamento do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Quando os jornalistas tiveram acesso ao gramado, porém, foi possível identificar alguns testes de Cuca na equipe titular, além do atacante Miguel Borja controlando um drone.

Sem uniforme de treino, o colombiano estava em campo controlando um drone ao lado dos companheiros. Poucos minutos depois, porém, Borja notou a presença dos jornalistas e deixou o gramado. O atleta, que atuou 90 minutos no jogo-treino desta quarta-feira contra o Oeste, fez apenas trabalhos físicos nesta quinta.

Em campo, a formação titular do Palmeiras que enfrentava a equipe sub-20 do clube era formada por Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio. Jean, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson.

A Gazeta Esportiva, porém, apurou que a equipe sofreu alterações durante o período em que o treino esteve fechado. O meio-campista Guerra, por exemplo, esteve entre os titulares, mas já não participava das atividades quando a imprensa adentrou o CT.

Curiosamente, o zagueiro Luan, que esteve entre os titulares, não poderá atuar na próxima segunda-feira, contra o Coritiba, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, já que está suspenso por ter sido expulso na partida de sábado, contra o Atlético-MG. Já o atacante Willian, que também está fora do confronto por ter recebido cartão vermelho contra o Galo, deu lugar a Keno entre os titulares.