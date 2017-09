Com Borja, reservas do Palmeiras empatam jogo-treino contra o Oeste

Pela segunda vez consecutiva, a semana livre para treinos do Palmeiras foi preenchida com um amistoso na Academia de Futebol. Nesta quarta-feira, os reservas do Verdão receberam o Oeste e empataram por 1 a 1. Keno abriu o marcador, mas Robert, centroavante ex-Verdão, empatou o confronto.

Enquanto os titulares faziam um trabalho físico ao lado de Felipe Melo, a formação inicial do Alviverde teve Vinícius Silvestre; Fabiano, Antônio Carlos, Luan e Zé Roberto; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Keno, Róger Guedes e Borja.

Com esta formação, Keno dominou bola na entrada da área, driblou e acertou um lindo chute para abrir o placar. Poucos minutos depois, porém, Robert recebeu enfiada pelo meio da zaga palmeirense, entrou na área, driblou Vinícius Silvestre e só tocou para o fundo das redes.

Na etapa inicial, o Palmeiras não teve um destaque individual, sendo Keno o mais lúcido em campo pelo lado alviverde. Já o colombiano Miguel Borja, buscou participar do jogo, mas apesar de estar ligado na partida, não teve sucesso em suas tentativas.

Mesmo assim, o camisa 9 seguiu em campo na volta do intervalo, quando Entraram Pedrão, zagueiro da base, Raphael Veiga, Hyoran e Erik, nas vagas de Luan, Thiago Santos, Guerra e Keno. Com esta equipe, os mandantes pouco criaram, mas não sofreram com o ataque adversário. Os únicos lances de perigo ficaram por conta de duas finalizações de fora da área do meia Raphael Veiga.

O Verdão terá mais quatro dias de treinos até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o Verdão recebe o Coritiba, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, já que o Palestra Itália estará fechado para receber uma série de shows e ainda terá o gramado trocado.