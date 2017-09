Cuca brinca com gafe de Arana e brincadeiras nas redes sociais

A entrevista coletiva de Cuca nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, fugiu do lugar comum e arrancou risos de todos os presentes. Perguntado sobre a gafe cometida pelo rival corintiano Guilherme Arana, o treinador encarou o fato com normalidade e ainda brincou com os questionamentos de uma das jornalistas.

“Já cometi um deslize, ainda bem que não caiu na rede”, disse o treinador, antes de ser questionado se já havia sido enganado pelo famoso áudio do WhatsApp de uma atriz pornô gemendo. “Nossa, já cai muitas vezes (risos), os caras mandam de sacanagem e aí aparece aquela loira: ‘Aaaaah’. No ônibus eles riem assim como vocês: ‘Mais um trouxa que caiu!’”.

O comandante, porém, não deixou a brincadeira terminar e arrancou ainda mais risos dos jornalistas. “Do negão lá você já caiu? (risos) Esse é outro que mandam toda hora”, disse o treinador, enquanto movimentava o braço em referência à brincadeira mencionada.

Confira no vídeo abaixo:

Nesta semana, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que se recupera de contusão, postou em suas redes sociais fotos íntimas em que uma mulher aparece fazendo sexo oral no jogador. Posteriormente, o jogador se retratou e explicou o ocorrido. Nesta sexta, Cuca não citou o caso em si, mas tratou o ocorrido com naturalidade.

“Quem aqui nunca postou um vídeo e mandou para o lugar errado, o grupo (de WhatsApp) errado? Todos já fizeram uma besteirinha, mas não dá impacto porque não vaza para a imprensa. O jogador profissional não tempo, qualquer coisinha que acontece… Às vezes não precisa nem ser o jogador, pode ser uma filha, como aconteceu comigo, que vai estar te representando. Hoje todo cuidado é pouco. Quem vive exposto como os atletas tem que tomar muito cuidado”, completou.