Arana posta fotos íntimas, apaga e pede desculpas aos seus seguidores

Se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, Guilherme Arana acabou protagonizando um episódio no mínimo polêmico nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo do Corinthians postou em uma de suas redes sociais fotos íntimas e, ao perceber o erro, rapidamente as apagou.

Nas imagens, uma mulher aparece fazendo sexo oral no jogador. Posteriormente, Guilherme Arana se retratou nas redes sociais e explicou o ocorrido.

“Vazaram algumas fotos íntimas minhas em uma rede social por erro meu. Publiquei equivocadamente. Peço desculpas aos meus seguidores que tiveram acesso às fotos”, postou o jogador.

Titular absoluto da lateral-esquerda do Corinthians, Guilherme Arana não atuou nesta quarta-feira, no empate em 1 a 1 contra o Racing, no entanto, marcou presença em Itaquera para apoiar seus companheiros na disputa da Copa Sul-Americana.

A tendência é que ele retorne ao time titular no jogo deste domingo, contra o Vasco, às 16h (de Brasília), novamente em Itaquera. Durante o período em que esteve ausente, Moisés e Marciel se revezaram no setor.