Cuca ambiciona vencer os próximos 12 jogos e não desiste do título

A derrota no clássico contra o Santos, no último final de semana, não afastou as esperanças palmeirenses de ser campeão brasileiro. 12 pontos atrás do líder Corinthians, Cuca evitou colocar pressão na equipe, mas deixou claro que não jogou a toalha e tem expectativa por uma campanha perfeita até o final do torneio.

“É errado falarmos que vamos vencer os 12 jogos restantes, mas não é errado ter a ambição de fazê-lo. Se conseguirmos, teremos 79 pontos ao final do campeonato, e temos que pensar dessa forma, não vou pensar diferente”, disse o treinador alviverde.

No dia 15 de setembro, Cuca estabeleceu uma minimeta para as seis partidas seguintes do Palmeiras. Desde então, o Verdão começou bem e venceu Fluminense e Coritiba, mas tropeçou no clássico contra o Santos. Agora, o objetivo é conquistar os outros nove pontos.

“A gente fez uma projeção de seis jogos, perdemos um, mas ainda faltam três. Se você consegue fazer 15 de 18, está dentro. Não pense que perdeu para o Santos que está fora, jogou toalha; não jogamos toalha nenhuma”, sentenciou o treinador alviverde.

O Verdão soma 43 pontos e é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Cuca volta a campo no dia 12, quinta-feira, contra o Bahia, às 21h (de Brasília), no Pacaembu.

“O primeiro jogo será contra o Bahia e vamos nos preparar muito bem para vencer. Fazemos isso para todas partidas, mas às vezes não dá. O clássico contra o Santos foi um pecado pelo nosso desempenho, poderíamos estar no retrovisor (do Corinthians). Não posso achar que está tudo errado, tirar quatro jogadores e colocar outros. Estou aqui dia a dia mostrando o desempenho de todos. Precisamos do apoio do torcedor na quinta, difícil vir aqui falar, mas precisamos”, completou.