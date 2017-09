Cuca: os seis próximos jogos definirão se o Palmeiras lutará pelo título

Os próximos seis jogos do Palmeiras irão definir se o Palmeiras lutará ou não pelo bicampeonato brasileiro. Ao menos essa é a opinião do técnico Cuca, que acredita que o desempenho do Verdão na sequência de partidas a seguir definirá o rumo da equipe.

“Esses seis jogos, aliados às seis partidas dos adversários, vão dar para nós uma noção exata do que podemos lutar no campeonato. Se dermos uma arrancada grande, podemos lutar pelo título, se não, estamos fora”, disse o comandante.

Além do confronto desta segunda-feira, com o Coritiba, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, o Palmeiras terá pela frente Fluminense (fora), Santos (casa), Bahia (casa), Atlético-GO (fora) e Ponte Preta (casa).

“Contra o Coritiba é um jogo que temos que fazer a nossa parte. É o mais importante de tudo, mais do que secar os outros. Nós temos seis jogos pela frente que vão definir, e muito, nosso futuro na competição. Vamos começar com o de segunda-feira, colocar força total nesse jogo. Concentração para fazer uma boa partida”, completou.

Cuca tem como costume trabalhar com pequenas metas ao longo dos campeonatos de pontos corridos. Normalmente, o treinador analisa de quatro a seis partidas futuras e estabelece um número de pontos desejável para este grupo de jogos. Neste ano, não é diferente.

“Estamos trabalhando com a calculadora na mão em cima de um projeto interno. Temos que ter projetos para você ir se motivando dentro da competição”, finalizou.

Durante a semana, o discurso dos jogadores do Palmeiras foi o mesmo: os tropeços do líder Corinthians animaram o Verdão. No momento, o rival alvinegro soma 50 pontos, 13 a mais que o Alviverde.