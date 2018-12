Cruzeiro insiste por troca com Bruno Henrique; Santos espera técnico

O Cruzeiro está totalmente empenhado em contratar Bruno Henrique, do Santos, para 2019. O Peixe, em contrapartida, não avança nas negociações por causa da indefinição sobre o substituto de Cuca.

A Raposa oferece uma lista de jogadores e aceita pagar uma compensação financeira de acordo com quem interessar ao Alvinegro. Por exemplo: se o novo treinador quiser apenas um atleta, o valor precisará ser maior.

Bruno Henrique é desejo antigo e faz o Cruzeiro cogitar envolver até Thiago Neves, titular absoluto. Sonho do Santos, De Arrascaeta não será cedido sob nenhuma hipótese. Outros jogadores estão disponíveis para a negociação: Manoel, Bruno Silva, Mancuello, Lucas Romero, Rafael Sóbis e Sassá.

Além do Cruzeiro, Atlético-MG e Flamengo já demonstraram interesse. O atacante santista, porém, planeja 2019 na Vila Belmiro.

Não existe isso de sete clubes (como o presidente José Carlos Peres falou). Existem clubes atrás, mas não são sete. Meu futuro é no Santos, tenho contrato e quero permanecer. Vou ficar. São boatos que surgem, ele é o presidente do time e fala o que quiser. Há clubes atrás, mas não sete”, disse Bruno Henrique, durante o jogo beneficente “Natal sem fome”, na Vila Belmiro, na noite da última terça-feira.

“Existem clubes de dentro e fora do Brasil, mas não estou preocupado agora em pensar no futuro. Meu futuro é no Santos. Deixo para meu empresário. Tenho contrato e vou ficar”, completou.

Bruno Henrique é de Belo Horizonte e a proximidade com a família é um fator positivo. O camisa 11 passará as férias em Minas.