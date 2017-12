Corintiano Clayson vira nome de rotatória em sua cidade natal

Que moral, hein Clayson?! Primeiro campeão brasileiro da história da cidade de Botucatu! 👏🏽👏🏽🏆#Hep7aDeRespeito pic.twitter.com/mfOCQJxMbZ — Corinthians (@Corinthians) 11 de dezembro de 2017

Com apenas 28 jogos e quatro gols a serviço do Corinthians, o meia-atacante Clayson já produziu o suficiente para ser reverenciado em sua cidade natal, Botucatu, no interior paulista. O jogador, eleito a revelação do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, passou a nomear uma rotatória do município.

Ao lado da placa em que aparece o nome de Clayson Henrique da Silva Vieira, foi acrescida uma justificativa à homenagem, com o distintivo do Corinthians gravado: “Homenagem em vida ao nosso primeiro campeão brasileiro de futebol da história de Botucatu”.

Clayson voltou à sua cidade natal durante as férias. No domingo, promoveu um jogo beneficente de futebol que contou com a participação de Zé Maria, ídolo do Corinthians e também natural de Botucatu.