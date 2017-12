Após barrar Jadson, Clayson não vê titularidade assegurada em 2018

Único reforço do Corinthians para o segundo semestre de 2017, o meia-atacante Clayson conseguiu terminar a temporada com status de titular. E na vaga de um dos jogadores mais experientes do elenco dirigido por Fábio Carille, o meia Jadson, que reconhecidamente sofreu uma queda de rendimento na reta final do Campeonato Brasileiro.

Para 2018, no entanto, Clayson acredita que precisará novamente brigar pelo seu espaço na equipe. “Não”, respondeu, quando questionado se já se sentia titular do Corinthians. “Vamos trabalhar. O Carille vai colocar para jogar quem estiver melhor. Tem que ser assim”, acrescentou.

Jadson poderá nem sequer ser a única preocupação do jogador vindo da Ponte Preta. O Corinthians busca reforços justamente para atuar pelos lados do seu ataque, como ambos, tal qual Romero e Marquinhos Gabriel, acostumaram-se a fazer.

“Um clube grande sempre deve ter jogadores de qualidade, em campo e no banco. Isso foi fundamental neste ano. Eu mesmo saí da reserva para ajudar. Teremos uma disputa sadia. Quem estiver melhor merecerá jogar”, voltou a minimizar Clayson.

O meia-atacante encerrou o seu primeiro semestre como jogador do Corinthians com 28 jogos e quatro gols (todos decisivos, nos empates por 1 a 1 com São Paulo e Cruzeiro e na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba). A sua evolução foi importante para o líder reagir no Campeonato Brasileiro e confirmar a conquista do título.

“Esse ano foi maravilhoso e marcará a minha carreira. Sou um jogador de personalidade forte. Naquela época, o time também não estava satisfeito. Mas trabalhamos forte, reconhecemos que o nível tinha caído e tudo deu certo, graças a Deus”, comemorou.

De férias, Clayson agora se prepara para o desafio de tornar 2018 ainda melhor do que 2017 para os corintianos. O principal objetivo é a conquista da Copa Libertadores da América, torneio que ele ainda não disputou. “Estou com uma expectativa boa, pronto para ajudar o Corinthians na Libertadores. Se Deus quiser, vamos buscar”, ambicionou.