Corinthians leva ídolos de 1977 a tour comemorativo em Itaquera

O tour “Casa do Povo”, como foi batizado o passeio guiado pelas dependências do estádio do Corinthians, terá programação especial a partir da próxima semana. O clube convocou os ídolos Basílio e Zé Maria para festejar o 40º aniversário do histórico título paulista de 1977 com torcedores em Itaquera.

Basílio, à tarde, e Zé Maria, pela manhã, estarão à disposição dos visitantes da arena já em 13 de outubro, data da conquista que libertou o Corinthians de um jejum de quase 23 anos sem títulos expressivos, concedendo autógrafos ao final de cada tour.

Já no dia 22, Zé Maria contará histórias aos participantes dos passeios guiados com início às 9h30 e às 11h40, em nova edição do “Tour com o ídolo”. Nos mesmos horários, mas no dia 28, será a vez de Basílio se tornar a atração do Corinthians em Itaquera.

O Corinthians abriu o seu estádio à visitação em maio, enfim correspondendo com um desejo antigo dos torcedores. O tour “Casa do Povo” já recebeu mais de 27.000 pessoas desde então.

Para ver Basílio e Zé Maria em Itaquera no dia 13 de outubro, cada torcedor precisará desembolsar R$ 50. O preço para o “Tour com o ídolo” salta para R$ 90. Há 20% de desconto para associados do programa Fiel Torcedor, além de concessão de meia-entrada para estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos. Menores de 3 anos não pagam.