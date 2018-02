Corinthians fica mais perto de confirmar retorno de Ralf

O Corinthians está muito próximo de voltar a contar com os serviços de Ralf, volante de 33 anos que marcou época no clube entre 2010 e 2015. Livre no mercado desde a sua saída do Beijing Guan, da China, o jogador já alinhou os detalhes do seu novo contrato e deverá ser o primeiro reforço anunciado no novo mandato de Andrés Sanchez.

Ralf deverá assinar um vínculo com o Corinthians válido por dois anos, segundo noticiou o Uol. Os exames médicos do veterano serão realizados nos próximos dias.

Após a derrota por 2 a 0 para o Santo André, na sexta-feira, no Bruno José Daniel o técnico Fábio Carille confirmou que havia aprovado o retorno de Ralf, nome indicado pela diretoria. Ele quer contar com atletas mais experientes – o Corinthians também trouxe de volta o atacante Emerson Sheik, mais um campeão continental e mundial de 2012 – para a disputa da Copa Libertadores da América.

No elenco de 2018, Ralf terá Gabriel, que diz considerá-lo um ídolo e fonte de inspiração, como principal concorrente à vaga de titular da contenção do meio-campo, embora ambos possam atuar juntos. Outras opções para o setor são o recém-chegado Renê Júnior e Paulo Roberto, enquanto Warian e Jean não gozam de prestígio e Maycon está de saída para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Em seu currículo como corintiano, um título paulista (2013), dois brasileiros (2011 e 2015), um da Recopa Sul-Americana (2013), além das conquistas da Libertadores e do Mundial de 2012. O volante acumulou 352 jogos e oito gols na longeva primeira passagem pelo clube do Parque São Jorge.