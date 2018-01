Corinthians e Palmeiras entram em campo neste domingo pela Copinha

Dois gigantes do futebol paulista entrarão em campo neste domingo na tentativa de se manterem vivos na disputa pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Classificado para a terceira fase da competição nesta sexta-feira, o Corinthians revê a Ferroviária às 20h10 (de Brasília), em Araraquara. Já o Palmeiras tentará avançar contra o Taubaté, um pouco mais cedo, às 11h, em Taubaté.

Coincidentemente, ambas as equipes irão enfrentar adversários contra quem já jogaram nesta Copinha. Integrantes do Grupo 17, Corinthians e Ferroviária ficaram no empate em 1 a 1 em duelo que fechou a primeira fase, na última quarta-feira. Na ocasião, o time de Araraquara foi até melhor, permanecendo à frente no placar até os acréscimos, quando Ramonzinho acertou um chute de fora da área, deixou tudo igual para o Timão e assegurou a classificação em primeiro lugar à equipe do Parque São Jorge.

O Palmeiras, por sua vez, também irá rever um velho conhecido. Foi contra o Taubaté que o Verdão definiu quem iria avançar em primeiro do Grupo 27 e, assim como seu arquirrival, finalizou a primeira fase na liderança com um empate em 1 a 1 contra o time da casa. A única diferença é que o gol do time alviverde aconteceu um pouquinho antes, aos 33 minutos do segundo tempo, no entanto, a tendência é que a equipe que jamais venceu a Copinha tenha dificuldades contra o Gigante do Vale.

Além de Palmeiras e Corinthians, outras equipes paulistas entrarão em campo neste domingo para tentarem a classificação às oitavas de final. A Portuguesa recebe o América-MG às 16h no Canindé, o Água Santa revê o Vasco às 15h em Diadema, já o Red Bull pega o Avaí às 16h em Jundiaí. Mais tarde, o Audax bate de frente com o Atlético-MG, às 19h, em Osasco.