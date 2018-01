Timão empata nos acréscimos e termina em primeiro em seu grupo

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians entrou em campo na noite desta quarta-feira para definir quem se classificaria como primeiro colocado do Grupo 17. Enfrentando a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o Timãozinho teve bastantes dificuldades ao encontrar um adversário que não se intimidou e também foi em busca da vitória, mas após ficar o jogo inteiro em desvantagem no placar, conseguiu o empate aos 47 do segundo tempo com Ramozinho, responsável por garantir a primeira colocação do grupo à equipe alvinegra.

Com o resultado, o Corinthians, primeiro colocado do Grupo 17, permanecerá em Araraquara para jogar a próxima fase, contra o Sport, segundo colocado do Grupo 18. Já a Ferroviária, terá de se deslocar até São Carlos para disputar o mata-mata contra o time da casa, que venceu o Rubro-Negro pernambucano também nesta quarta-feira por 1 a 0.

O jogo – O primeiro tempo não foi muito favorável para o Corinthians. Franco favorito para o duelo desta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Dyego Coelho encontrou um adversário que não se limitou apenas em se defender, saindo para o jogo e agredindo a equipe alvinegra no primeiro tempo através das jogadas de velocidade.

Surpreendidos pela qualidade dos donos da casa, o Corinthians não precisou de muito tempo para sofrer o primeiro baque. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Maycon apareceu na área livre para completar de primeira, com o pé, sem chances para o goleiro Diego, que só acompanhou a bola estufar as redes.

Atrás no marcador, o Corinthians passou a se soltar ainda mais, se jogando para o ataque em busca do empate. Porém, o time não contava com um bom dia de Renan Areias, volante e capitão da equipe. O jovem de 19 anos protagonizou alguns erros anormais, dando o tom do Timãozinho nos primeiros 45 minutos do jogo.

No segundo tempo, apesar de deter a vantagem, a Ferroviária manteve a proposta e seguiu incomodando o Corinthians. Logo no primeiro minuto, em falta pela direita, Rafinha tentou cobrar direto para o gol, surpreendendo o goleiro Diego, que não achou nada ao tentar interceptar a bola. Já aos oito minutos foi a vez de Rafinha carimbar o travessão após soltar uma bomba em cobrança de falta na entrada da área.

Aos 23 minutos a Ferroviária novamente esteve perto de ampliar o placar. Luan desceu pela direita e cruzou na área, o goleiro Diego conseguiu interceptar, mas deu rebote. A bola caiu no pé de Cleison, que tinha acabado de entrar em campo, mas o atacante, ainda frio, mandou por cima do gol, desperdiçando outra oportunidade incrível para os donos da casa.

Antes do apito final o Corinthians ainda teve a grande oportunidade de empatar o jogo, aos 34 minutos, quando Carlos Augusto chegou na linha de fundo pela esquerda e cruzou na medida para Bilu, que cabeceou para o chão, como manda a cartilha do artilheiro, mas o goleiro Vitor Dias fez grande defesa. O arqueiro da Ferroviária só não conseguiu repetir a dose aos 47 minutos, já nos acréscimos, quando Ramonzinho recebeu grande lançamento de Fabrício Oya e arriscou de longa distância, acertando um lindo chute e garantindo a primeira colocação ao Corinthians no Grupo 17.