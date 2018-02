Corinthians confirma treino aberto com entrada gratuita em Itaquera

O último treino do Corinthians antes do jogo contra o Palmeiras será realizado no estádio de Itaquera, nesta sexta-feira, às 10h (de Brasília), aberto para os torcedores. A definição da atividade no local do Derby, que acontece no sábado, às 17h, já havia sido adiantada na última quarta, restando apenas a confirmação a respeito da presença de público. Não haverá cobrança de ingressos e o acesso dos torcedores ao treino será a partir das 9h, pelo portão O (setor Norte).

As bilheterias da arena estarão abertas a partir das 11h da sexta, para os torcedores que quiserem garantir seu ingresso para o Derby, aproveitando o fluxo de pessoas que tentará acompanhar o embate. A boa presença de corintianos em outras ocasiões, por sinal, foi determinante para a abertura da atividade.

O procedimento foi estabelecido desde o Derby do Paulista do ano passado, quando Jô marcou o gol da vitória por 1 a 0, e confirmado no embate pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando o Alvinegro derrotou o adversário por 3 a 2 e arrancou rumo à conquista do seu sétimo título na competição. No primeiro turno, como a torcida não poderia comparecer ao Palestra Itália, centenas foram ao CT para prestar apoio aos atletas.

Foi justamente no primeiro desses treinamentos que surgiu a música: “É sangue no olho, tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira”, praticamente um hino entoado pelos torcedores em encontros com o Palmeiras. O zagueiro Balbuena, por sinal, chegou a usar essas frases nos seus discursos motivacionais durante a campanha do Brasileiro, após consulta para entendê-las com o então atacante Léo Jabá.

Nem só de glórias, no entanto, vive esse expediente. O Timão já levou torcida a Itaquera, por exemplo, antes de ser eliminado pelo Guaraní-PAR, na Libertadores de 2015. Desde que Carille assumiu o comando corintiano, porém, esse parece ser um trunfo do comandante alvinegro.