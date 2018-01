Contra azarão, Corinthians tenta encaminhar classificação na Copinha

Maior campeão da Copa São Paulo de Juniores, com dez conquistas (a última delas no ano passado), o Corinthians tem boas chances de encaminhar a sua classificação à fase de mata-mata a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, em Araraquara. O adversário será o Pinheiro-MA, teoricamente o mais frágil do grupo 17.

Enquanto o Corinthians fez 3 a 0 sobre o Corumbaense em sua estreia, o Pinheiro-MA sofreu uma contundente goleada por 6 a 1 da Ferroviária, que está igualada ao time da capital paulista com 3 pontos ganhos. Os dois melhores do grupo avançarão à próxima etapa da Copinha.

“Devemos manter o foco porque não ganhamos nada ainda”, advertiu o técnico Dyego Coelho, que tem sido bastante cauteloso em relação às possibilidades de uma nova conquista da base corintiana. “Muitos desse grupo de jogadores chegaram agora e nunca disputaram uma Copinha. Precisamos ter um pouco de paciência”, reiterou, embora diga que espera “ir bem longe com esses meninos”.

O discurso de Coelho ganhou coro entre os atletas, principalmente entre aqueles que estão há mais tempo no Corinthians. “Só demos o primeiro passo. Ainda temos muita luta pela frente para conquistar o nosso segundo título seguido”, afirmou o lateral esquerdo Carlos Augusto, autor de um gol de cabeça sobre o Corumbaense e reserva do time campeão em 2017.

Antes da segunda partida do Corinthians na Copinha, a Fonte Luminosa receberá o jogo da equipe anfitriã do grupo 17. A Ferroviária enfrentará o Corumbaense às 14 horas (de Brasília) com a expectativa de também se aproximar do mata-mata.