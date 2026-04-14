Comissão técnica brasileira é homenageada por marca histórica no América-MEX

O América realizou uma homenagem à comissão técnica brasileira formada pelo treinador André Jardine, o auxiliar Paulo Victor e o analista de desempenho Dudu Bressane pela marca de 150 partidas à frente da equipe. O reconhecimento foi realizado na semana que antecede compromissos decisivos da temporada.

O trio recebeu um quadro com camisas personalizadas estampando o número 150, em referência à trajetória no clube desde a chegada ao futebol mexicano. Jardine, Paulo Victor e Dudu Bressane trabalham juntos desde 2019, quando integraram as seleções brasileiras Sub-20 e Sub-23 sob gestão da CBF. Naquele período, conquistaram o Torneio de Toulon, na França, e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

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Desde junho de 2023 no América, a comissão acumula seis títulos, incluindo o tricampeonato consecutivo do Campeonato Mexicano — feito que não ocorria desde 1985. André Jardine é o treinador com mais conquistas na história do clube.

“É uma honra muito grande alcançar essa marca em um clube com a dimensão internacional do América. Divido esse reconhecimento com toda a comissão e com os jogadores, que são os verdadeiros protagonistas dessa trajetória”, afirmou o treinador.

Em março, Paulo Victor foi anunciado como treinador das Seleções Brasileiras Sub-20 e Sub-23, retornando à CBF após passagem pelas categorias Sub-15 e Sub-17 entre 2017 e 2021. Até o fim do atual Campeonato Mexicano, ele seguirá conciliando as funções no clube e na Seleção, com dedicação exclusiva à CBF após o encerramento do Clausura 2026.



“Fico muito feliz por fazer parte dessa história e por tudo o que construímos juntos desde a base da Seleção. É um grupo muito forte, com ideias claras, e vou trabalhar muito para encerrar esse ciclo no América de maneira ainda mais especial”, disse Paulo Victor.

A homenagem ocorre em meio a uma agenda decisiva. Na madrugada desta terça-feira (14), à 0h30 (de Brasília), o América enfrenta o Nashville SC, no Estádio Azteca, pelo jogo de volta das quartas de final da Concachampions, após empate sem gols na ida. No sábado, a equipe encara o Toluca pela 15ª rodada da fase regular da Liga MX, confronto que reúne os campeões das últimas cinco edições do torneio e pode encaminhar a classificação para a Liguilla.

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