Trio brasileiro lidera clube do Catar em feito histórico

Liderado por um trio brasileiro, o Al Sadd garantiu, na última segunda-feira, o título da Qatar Stars League com uma rodada de antecedência, após o tropeço do vice-líder Al-Shamal. No mesmo dia em que confirmou a conquista nacional, a equipe de Claudinho, Roberto Firmino e Paulo Otávio foi à Arábia Saudita e eliminou o Al-Hilal nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Duelo decisivo nas oitavas da Champions Asiática

O time do Catar enfrentou o maior campeão da principal competição de clubes asiática, o Al-Hilal, em jogo único válido pelas oitavas da Champions da Ásia. Enfrentando jogadores como Karim Benzema e o brasileiro Marcos Leonardo, o confronto terminou empatado em 3 a 3 e seguiu assim na prorrogação.

Na partida decisiva, o meio-campista Claudinho participou de dois lances importantes, com um gol e uma assistência. O terceiro gol foi marcado por Roberto Firmino. Nas penalidades, apesar do erro de Firmino, o time catari contou com os erros de Benzema e Bouabré para avançar na competição.

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Paulo Otávio destaca força do elenco

Um dos pilares defensivos do Al Sadd, o lateral brasileiro Paulo Otávio, falou sobre a classificação conquistada fora de casa e destacou a força do elenco nos momentos decisivos.

“Esse foi um daqueles dias que vamos guardar para sempre. Ganhar mais um título nacional e, poucas horas depois, vencer um jogo tão difícil contra um gigante como o Al Hilal mostra a força do nosso grupo. Com esse espírito, somos candidatos ao título”, disse o brasileiro.

Próximo desafio

Nesta quinta-feira, o Al Sadd volta a campo contra o Vissel Kobe, do Japão, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, a partir das 13h15 (de Brasília). O confronto também será decidido em jogo único, na Arábia Saudita.